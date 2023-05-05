В Сургутском районе построят по концессии третью школу с универсальной безбарьерной средой

В быстрорастущем микрорайоне Белого Яра (Сургутский район Югры) Гидронамыв началось строительство школы стоимостью свыше 3 млрд руб.

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил в своем телеграмм-канале, что это уже третья школа на 1,1 тысячу мест с универсальной безбарьерной средой, которую районные власти возводят по концессии.

Концессионер, который взялся за строительство социального объекта, уже проверен: компания построила и ввела в срок уже две подобные школы в Сургутском районе на 1,1 тысячу мест каждая в Солнечном и Нижнесортымском.

Здание возведут в рамках нацпроекта "Образование", регионального проекта "Современная школа". Площадь здания – 18,8 тысяч кв. м., площадь в границах благоустройства – 4,6 тысячи "квадратов".

Строительная стоимость объекта – 1,75 млрд руб., общая стоимость проекта – 3,3 млрд. Большая часть из них, 1,8 млрд, поступит из окружного бюджета, еще 938 млн выделят из федеральной казны. При этом, из районной казны добавят 490 млн. До конца года власти планируют освоить 61 млн руб. Школа будет такая же, как в Сортыме и Солнечном. Современное четырехэтажное здание с безбарьерной средой, где разместятся учебные классы, лаборатории, бассейн, зал хореографии, зал ЛФК, большой и средний спортивные залы, актовый зал, а также спортивная площадка.

Как подчеркнул Андрей Трубецкой, концессионер уже выполнил подготовительные работы на участке, установил видеонаблюдение. Разрешение на строительство получено. Сейчас забивают сваи и заливают фундамент.

Подъездные пути к школе спроектированы. Их сделают за счет местного бюджета в 2024 г. в рамках муниципальной программы "Организация дорожной деятельности, транспортного обслуживания, повышения безопасности дорожного движения в Сургутском районе".