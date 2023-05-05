СМИ: VK создаст собственное приложение для знакомств

VK работает над собственным приложением для знакомств. При этом платформа не будет интегрирована с "ВКонтакте", поэтому для верификация пользователя через аккаунт в соцсети не потребуется. Запуск платформы может состояться уже летом этого года, пишут "Ведомости".

У соцсети "ВКонтакте" есть сервис "Знакомства", но он интегрирован в каталог других сервисов и связан с профилем пользователя.

На этой неделе стало известно, что популярный сервис знакомств Tinder станет недоступным для россиян – компания Match Group, владеющая приложением, объявила о намерении уйти из России до 30 июня 2023 года из-за специальной военной операции.

Match Group – американская компания, управляющая крупнейшим портфелем популярных онлайн-сервисов знакомств.

В январе этого года для пользователей из России стал недоступен сервис подписки на контент OnlyFans, ставший популярным во многом благодаря эротическому контенту. Ранее сервис отключил возможность регистрации на платформе для моделей с российским и белорусским гражданством, а также заморозил аккаунты авторов из этих стран, они не могут вывести с сервиса заработанные деньги.