В Челябинске возбудили уголовное дело из-за травмы ребенка на детской площадке

В Челябинске возбуждено уголовное дело после травмы, которую получил девятилетний мальчик на детской площадке.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК, уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.238 УК РФ (выполнение работ не отвечающих требованиям безопасности).

Напомним, 2 мая ребенок получил травму спины на детской площадке. Его доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь.

Сейчас устанавливаются должностные лица, в чьи обязанности входит организация безопасного пребывания на данной площадке. В рамках проверки будет дана уголовно-правовая оценка их действиям.