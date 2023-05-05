05 Мая 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

В Челябинске возбудили уголовное дело из-за травмы ребенка на детской площадке

В Челябинске возбуждено уголовное дело после травмы, которую получил девятилетний мальчик на детской площадке.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК, уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.238 УК РФ (выполнение работ не отвечающих требованиям безопасности).

Напомним, 2 мая ребенок получил травму спины на детской площадке. Его доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь.

Сейчас устанавливаются должностные лица, в чьи обязанности входит организация безопасного пребывания на данной площадке. В рамках проверки будет дана уголовно-правовая оценка их действиям.

Теги: ребенок, травма, уголовное дело,


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