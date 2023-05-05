05 Мая 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: admtyumen.ru

Глава СК РФ заинтересовался смертью полугодовалого младенца в Нижнем Тагиле

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль инцидент, произошедший в Нижнем Тагиле. После неоднократного лечения у врачей, прожив всего полгода, скончался младенец. Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе расследования.

Напомним, по информации СМИ, все началось с кашля спустя всего несколько дней после рождения. Мать вместе с ребенком несколько раз лежали в больнице, однако чаще всего младенцу ставили диагноз "бронхит", лечили и отправляли домой. После очередного лечения, на утро мальчик не проснулся.

Как показала судмедэкспертиза, у младенца было сразу несколько заболеваний, а причиной смерти якобы послужил острый обструктивный ларингит, который осложнился механической асфиксией от отека гортани. После произошедшего мать обратилась в СМИ в желании привлечь к ответственности виновных. В областном следственном комитете возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

Теги: ребенок, младенец, смерть, расследование, СКР, Нижний Тагил, Бастрыкин


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