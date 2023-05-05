В Тюменском районе продолжаются работы по ликвидации пожара

В Тюменском районе Тюменской области продолжаются работы по ликвидации пожара и защите населенных пунктов от огня, сообщили Накануне.RU пресс-службе МЧС России по Тюменской области.

Проводится дополнительная опашка поселков. Для скорейшей ликвидации лесного пожара, который вчера перекинулся на село Успенка привлечен самолет Ил-76 МЧС России, два вертолета МИ-8 и один МИ-26.

Напомним, сообщение о распространении верхового пожара в районе села Успенка поступило вчера вечером. Жителей поселка эвакуировали. Сообщалось, что жителей села временно разместят в микрорайоне Молодежный. В первую очередь помощь оказали постояльцам Успенского детского психо-неврологического интерната. Всего 370 человек. Их разместят в центре "Красная гвоздика". Эвакуировано также отделение временного проживания граждан пожилого возраста.

По данным МЧС, площадь пожара составила 3900 кв.м. От огня пострадали 13 жилых домов. Локализовать пожар получилось только в два часа ночи. Предварительно, никто не пострадал.

Для тушения пожара было привлечено 226 человек, 56 единиц техники и два вертолета Ми-8. Пожарные продолжают работать.

Глава региона Александр Моор планирует сегодня встретиться с погорельцами и обсудить меры поддержки.