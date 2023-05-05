05 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.ru

В Свердловской области продлили ограничения на весеннюю охоту

Ограничения на весеннюю охоту в Свердловской области продлены до 10 мая. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.
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Делается это для профилактики лесных пожаров. Предполагается, что мера призвана ограничить нахождение людей в лесах и предупредить возникновение природных пожаров, причиной которых в большинстве случаев является человеческий фактор.

Учитывая сезон, введенные ограничения затрагивают охоту на пернатую дичь и бурого медведя.

Напомним, 27 апреля свердловский губернатор Евгений Куйвашев своим указом приостановил сезон весенней охоты в регионе до 5 мая. Нынешние изменения, внесенные в документ, предполагают продление этого срока.

Теги: охота, ограничения, леса


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