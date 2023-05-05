Кадыров: Атака дронов на Кремль не повлияет на ход СВО

Атака дронов на Кремль является провокацией и вынуждением к более массированным действиям, сообщил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, согласно "задумке организаторов" такие действия должны были "подтолкнуть Верховного Главнокомандующего России к более масштабным и жестоким действиям на Украине, например, массовым ковровым бомбардировкам городов".

Кадыров отметил, что восхищается "сдержанностью и мудростью" президента России, который не поддался на провокацию.

Ранее Белый дом заявил, что США непричастны к атакам дронов на Кремль и не имеют данных о том, кто стоял за ними.