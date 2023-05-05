Исследование: россияне в среднем откладывают по 9 тысяч рублей в месяц

Граждане России в среднем откладывают 8,7 тыс. руб. в месяц.

Согласно исследованию СберНПФ, сбережения на будущее, в том числе на пенсию, делает только каждый пятый россиянин, а 77% собираются жить на старости только на выплаты от государства.

Как говорят эксперты, если регулярно откладывать 9 тыс. ежемесячно, к окончанию трудовой деятельности можно накопить на квартиру в регионе и сдавать ее для получения дохода. Для достойной старости к возрасту 60+ на счету должна лежать сумма, равная пяти-восьми годовым зарплатам, сообщают "Известия".

Напомним, российские власти могут продлить срок софинансирования по программе долгосрочных сбережений (ПДС).