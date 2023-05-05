В РФ могут ограничить продажу спиртного в барах в домах

В России могут ограничить продажу алкоголя в кафе и барах, расположенных на первых этажах в жилых многоквартирных домах.

Как ожидается, мера будет вводиться поэтапно: сначала депутаты Госдумы намерены установить минимальную площадь таких заведений в 50 кв. м, после чего — запретить торговлю спиртным в "наливайках" с 22:00 до 09:00.

Такой проект закона правительство Архангельской области внесет в Госдуму в ближайшее время. Это должно обеспечить безопасность жителям и борьбу с алкоголизацией населения, сообщают "Известия".

Ранее президент России Владимир Путин указал губернатору на проблему алкоголизма. На этот раз проблему призвали решать главу Магаданской области Сергея Носова.