05 Мая 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.ru

В РФ могут ограничить продажу спиртного в барах в домах

В России могут ограничить продажу алкоголя в кафе и барах, расположенных на первых этажах в жилых многоквартирных домах.

Как ожидается, мера будет вводиться поэтапно: сначала депутаты Госдумы намерены установить минимальную площадь таких заведений в 50 кв. м, после чего — запретить торговлю спиртным в "наливайках" с 22:00 до 09:00.

Такой проект закона правительство Архангельской области внесет в Госдуму в ближайшее время. Это должно обеспечить безопасность жителям и борьбу с алкоголизацией населения, сообщают "Известия".

Ранее президент России Владимир Путин указал губернатору на проблему алкоголизма. На этот раз проблему призвали решать главу Магаданской области Сергея Носова.

Теги: алкоголь, Госдума


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