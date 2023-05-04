Огонь в селе Успенка может перейти на еще четыре населенных пункта

Огонь, бушующий в тюменском селе Успенка, может распространиться вдоль Московского тракта и перекинуться на ближайшие населенные пункты: Ушакова, Перевалово, Зубарева, Гусева. Об этом сообщил директор Департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович.

"Жителям населенных пунктов необходимо слушать информацию, которую доводят органы местного самоуправления. В настоящее время проводятся обходы этих населенных пунктов, развешиваются объявления о возможной эвакуации", - заявил Михнович.

По сообщению областного МЧС, к месту тушения направлена аэромобильная группировка МЧС России из 50 человек и четырех единиц техники. "Основные усилия подразделений направлены на защиту жилых домов и тушение горящих построек", - говорится в сообщении.

Напомним, всех эвакуированных из-за пожара жителей села временно разместят в микрорайоне Молодежный. В первую очередь помощь оказали постояльцам Успенского детского психо-неврологического интерната. Всего 370 человек. Их разместят в центре "Красная гвоздика". Эвакуировано также отделение временного проживания граждан пожилого возраста.

С огнем борются 120 человек: все подразделения МЧС, подразделения авиалесоохраны и региональной противопожарной службы. Задействовано 50 единиц техники, а также два вертолета МИ-8 с водосливным устройством.