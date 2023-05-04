Эвакуированные жители горящего села Успенка расположатся в микрорайоне Молодежный

Всех эвакуированных из-за пожара жителей тюменского села Успенка временно разместят в микрорайоне Молодежный. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Призываем жителей Успенки покинуть свои дома, пока идет борьба с огнем", - заявила глава Тюменского района Светлана Иванова.

К эвакуации граждан подключили волонтеров областного отделения "Молодой гвардии". В первую очередь помощь оказали постояльцам Успенского детского психо-неврологического интерната. Всего 370 человек. Их разместят в центре "Красная гвоздика". Эвакуировано также отделение временного проживания граждан пожилого возраста.

Помощь оказывают и сотрудники ГИБДД. Сразу три наряда ДПС помогают в проезде спецтехнике, сопровождают ее при необходимости, закрывают проезд для гражданских автомобилей и регулируют движение.

На месте работают все подразделения МЧС, подразделения авиалесоохраны и региональной противопожарной службы. В целом - более 120 человек и свыше 50 единиц техники, а также 2 вертолета МИ-8 с водосливными устройствами.