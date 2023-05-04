04 Мая 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Владимир Пургин

На промплощадке Екатеринбурга ликвидировали пожар в 100 "квадратов"

Огнеборцы ликвидировали пожар на промышленной площадке на улице Фронтовых Бригад в Екатеринбурге. Как передает пресс-служба МЧС по Свердловской области, огонь распространился на площади в 100 кв.м.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 17.43. Приехав на место происшествия выяснилось, что горит металлическая стружка и сухая растительность. Для тушения спасатели использовали пенную атаку.

Спустя час пожар был локализован силами 27 человек личного состава МЧС и пяти единиц техники. Спустя еще час открытое горение на месте пожара было ликвидировано. Угрозы распространения огня нет. Информации о пострадавших не поступало. 

Напомним, что сегодня жители Екатеринбурга заметили плотный дым, поднимающийся с пустыря примерно на углу Амундсена - Ландау. Как пояснили в МЧС, на улице Амундсена горело 2 га травы. В ликвидации возгорания было задействованы четыре единицы спецтехники и 23 человека личного состава.

Теги: Екатеринбург, пожар, промплощадка


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