04 Мая 2023
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Происшествия Тюменская область
Фото: ГИБДД Тюменской области

Огонь бушует в тюменском селе Успенка. Из домов эвакуируют людей

В селе Успенка Тюменской области бушует пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

Из 30 домов было эвакуировано 79 человек. В тушении огня задействовано 74 человека и 51 единицы техники, из которых 45 человек и 16 единиц техники принадлежат МЧС России. Помимо этого задействовано два вертолета МИ-8 с водосливным устройством.

Как передает Telegram-канал "Темы Тюмени" со ссылкой на очевидцев, в селе сработала сирена, людей до сих пор эвакуируют, в том числе из Успенского дома престарелых и Успенского детского дома. Подача электроэнергии также прекращена. Движение на дорогах возле села затруднено.

Сегодня в селе Салаирка также произошел пожар на ул. Новая. Сгорело четыре частных дома. Напомним, в Тюменской области на тушении природных пожаров задействовано более 300 человек и 70 единиц техники. Всего в регионе зарегистрировано 462 ландшафтных пожара, площадь пройденная огнем, составила 4 442 га.

Теги: Успенка, огонь, пожар


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Развитие сюжета:

Ранее 04.05.2023 19:59 Мск Огонь в селе Успенка может перейти на еще четыре населенных пункта
Ранее 04.05.2023 19:37 Мск Эвакуированные жители горящего села Успенка расположатся в микрорайоне Молодежный

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