Первый в стране универсальный сухогруз-контейнеровоз построят в Астраханской области

В церемонии закладки головного судна проекта 00108 на производственной площадке судостроительного завода «Лотос» Южного центра судостроения и судоремонта (ЮЦСС, входит в ОСК) сегодня приняли участие губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, председатель Совета директоров АО «Объединённая судостроительная корпорация» (ОСК) Георгий Полтавченко, генеральный директор АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) Евгений Дитрих, руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Захарий Джиоев и другие почётные гости, сообщает пресс-служба правительства Астраханской области.

В декабре прошлого года ЮЦСС заключил контракт на строительство четырёх сухогрузов-контейнеровозов проекта 00108 смешанного класса «река-море». Заказчиком выступает АО «ГТЛК», строить будут на ССЗ «Лотос», который является резидентом особой экономической зоны производственно-промышленного типа «Лотос». Все четыре судна планируют сдать до конца 2025 года. В отличие от строящихся сейчас в стране сухогрузов, проект 00108 предназначен в первую очередь для перевозки контейнеров, в том числе рефрижераторных. Универсальность судна в том, что, помимо контейнеров международного стандарта, оно может перевозить в двух трюмах любые виды сухих грузов, в том числе зерно, лес, пиломатериалы, генеральные грузы. Проект разработали специалисты нижегородского конструкторского бюро «Вымпел» (входит в ОСК).

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подчеркнул, что реализация проекта важна для задач по развитию МТК «Север-Юг», поставленных президентом России.

«Астраханская область – ключевой участок этого маршрута. Несмотря на санкции, наблюдается рост грузооборота через астраханские терминалы. Поэтому крайне необходимо строить современные суда. Уверен, что коллектив завода успешно с этим справится», – отметил глава региона.

Кроме того, сегодня на производственной площадке ССЗ «Лотос» спустили на воду колёсный теплоход проекта ПКС-180 «Аурум». Трёхпалубное судно рассчитано на 180 пассажиров. Заказчик – АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» (входит в ОСК), судовладельцем и оператором судна будет ООО «Речсервис» (входит в Группу компаний «Гама»), проектант – ООО «МЕТА-КОМ». Это уже второе судно данного проекта, спущенное на воду ССЗ «Лотос». Теплоход можно эксплуатировать на малых глубинах, что позволяет расширить географию круизов по рекам.

По словам губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, это отвечает задачам по развитию внутреннего туризма, на решение которых, в частности, будет направлена программа «Великий Волжский путь». По поручению президента России Игорь Бабушкин возглавляет рабочую группу Госсовета по разработке этой программы.

Также сегодня на площадке ССЗ «Лотос» впервые в регионе состоялось заседание Совета директоров ОСК – первое выездное в истории корпорации. Участники встречи рассмотрели ключевые вопросы развития судостроительной отрасли региона, в том числе обеспечение астраханских верфей новыми заказами и их финансовое оздоровление.

Председатель Совета директоров АО «Объединённая судостроительная корпорация» Георгий Полтавченко отметил, что у ОСК большие планы по развитию судостроительной отрасли региона, а у Астраханской области в части судостроения, логистики, перевалки грузов и туризма, по его словам, хорошие перспективы: регион становится важным транспортно-логистическим узлом страны с высоким производственным и социально-экономическим потенциалом.

Также были подписаны соглашения и договора, направленные на развитие судостроительной отрасли региона.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, гендиректор АО «ГТЛК» Евгений Дитрих, гендиректор АО «ЮЦСС» Анатолий Мишанов подписали соглашение о сотрудничестве в рамках создания судоремонтного комплекса кластерного типа в Астраханской области.

В частности, стороны будут оказывать содействие развитию производственных мощностей и техническому оснащению судоремонтных площадок; привлекать судовладельцев, в том числе из других стран, к услугам судоремонтного кластера; приглашать бизнес к реализации отраслевых проектов, а также обеспечивать взаимодействие с образовательными учреждениями по вопросам подготовки кадров.

Глава Астраханской области подписал соглашение о сотрудничестве региона и ЗАО «СММ» с генеральным директором компании Олегом Титберией. ЗАО «СММ» планирует получить статус резидента особой экономической зоны и реализовать инвестпроект по производству и сервисному обслуживанию грузоподъёмного оборудования. Регион намерен оказать всестороннюю поддержку. Соглашение о намерениях по реализации инвестпроекта подписали гендиректор АО «ОЭЗ «Лотос» Сергей Милушкин и гендиректор ЗАО «СММ» Олег Титберия.

Кроме того, соглашение о намерениях построить в рабочем посёлке Красные Баррикады медцентр заключили и.о. министра здравоохранения Астраханской области Светлана Смирнова и гендиректор АО «ЮЦСС» Анатолий Мишанов. Соглашение о намерениях в рамках строительства серии высокотехнологичных земснарядов подписали глава Росморречфлота Захарий Джиоев и гендиректор АО «ЮЦСС» Анатолий Мишанов. Стороны планируют обеспечить устойчивую загрузку судостроительных предприятий АО «ЮЦСС» заказами.

Глава Астраханской области Игорь Бабушкин назвал ОСК и ГТЛК стратегическими партнёрами региона, поблагодарил компании за всестороннюю поддержку и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

«Астрахань – ворота в Россию на Каспии, а также ключевой участок МТК «Север-Юг». Издавна судостроение являлось одной из приоритетных отраслей экономики региона. Сегодня в Астраханской области сосредоточены крупные судостроительные площадки, на которых трудятся около 3000 человек. Мы делаем всё для эффективного использования нашего инфраструктурного потенциала. И я уверен, что вместе с вами мы достигнем успеха в выполнении поставленных президентом задач, в том числе по развитию МТК «Север-Юг», – отметил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.