Академия единоборств РМК в Екатеринбурге отметила пятилетие

Академия единоборств РМК в Екатеринбурге отметила пять лет с момента открытия. Тренеров и спортсменов поздравил полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, участие в торжественной церемонии приняли также сотрудники всех служб учреждения. За существенный вклад в развитие спорта в регионе Владимир Якушев вручил благодарственные письма генеральному директору Академии Евгению Звездникову, тренерам Марии Прохоровой и Владимиру Чипурному.

"Академия единоборств РМК – уникальный проект, который объединяет детский, любительский и профессиональный спорт. Здесь сформирован великолепный коллектив тренеров, большое внимание уделяется воспитательной работе с молодежью. Знаю, как непросто управлять такой серьезной, многогранной структурой. Но, уверен, что впереди у академии еще много успехов и достижений", - отметил уральский полпред.

Здесь тренируются почти две тысячи человек, из них 850 – дети. Качественную спортивную подготовку на базе Академии получают также члены сборных Свердловской области, Уральского федерального округа и России по боксу, смешанным единоборствам, карате и другим боевым искусствам. С момента открытия в спортивном комплексе прошло более 250 соревнований различного уровня, а также более сотни профессиональных турниров. Евгений Звездников отметил грамотами каждого сотрудника.

"Весь тренировочный процесс построен таким образом, чтобы новички, любители и дети видели, как работают профессионалы. Были рядом. Они видят, чего можно достичь в этих стенах, понимают к чему стремиться", - заявил директор.

Академия единоборств РМК открылась в 2018 году, ее основателем является глава Русской медной компании Игорь Алтушкин.

Отметим, что уровень академии высоко оценил сам легендарный Майк Тайсон. В 2019 году Академия провела спортивную образовательную конференцию RCC Global Sport Experience, а в 2021 году – спортивную премию RCC Sport Awards. Мероприятия проводятся раз в два года, следующие запланированы на сентябрь 2023 года.