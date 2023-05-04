04 Мая 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

Мобилизованные из Белгорода просили губернатора купить им квадрокоптеры, приборы ночного видения, радиостанции

Мобилизованные из Белгородской области просили у властей своего региона обеспечить их буквально самыми необходимыми вещами: от емкостей для воды и маскировочных сетей до квадрокоптеров, приборов ночного видения, радиостанций и тепловизоров. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он вернулся из поездки в Херсонскую область, где служат мобилизованные с белгородчины. Там он встретился с командиром батальона, с командирами рот, с личным составом. Передал всё, что они просили, и сформировал новый список.

Также губернатор удивился, что не все бытовые проблемы семей мобилизованных решены. Например, задавали вопросы о том, чтобы повесить фонарь перед домом, поведал губернатор и удивился, что эта помощь вовремя не была оказана.

Теги: мобилизованные, экипировка, минобороны, вячеслав гладков


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