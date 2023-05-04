04 Мая 2023
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

В Тюменской области зарегистрировано 462 ландшафтных пожара

В Тюменской области на тушении природных пожаров задействовано более 300 человек и 70 единиц техники, сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области.

На сегодня в регионе зарегистрировано 462 ландшафтных пожара, площадь пройденная огнем составила 4 442 га.

Обстановка серьезная из-за теплой и ветреной погоды. В тушении пожаров участвуют сотрудники МЧС, Тюменской авиабазы, противопожарной службы Тюменской области, задействована авиация.

Директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович напомнил, что в Тюменской области объявлен особый противопожарный режим. Запрещено посещение лесов, разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов. Предприятиям запрещено проведение любых огневых работ.

Нарушение требований пожарной безопасности повлечет наложение административного штрафа: на граждан — от 10 000 до 20 000 рублей, на должностных лиц — от 30 000 до 60 000 рублей, на юридических лиц — от 400 000 до 800 000 рублей.

Всего с начала пожароопасного сезона на тушении природных пожаров задействовано более 3500 человек и 1100 единиц техники.Органов управления и силы РСЧС Тюменской области перешли на режим повышенной готовности.

Теги: ландшафтный пожар, природный пожар, Тюменская область


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