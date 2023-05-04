04 Мая 2023
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Политика Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

Астраханская дума по инициативе Игоря Бабушкина приняла уникальный закон о компенсациях обманутым дольщикам, которые не подпадают под федеральные выплаты

"По моему предложению сегодня депутаты Думы АО приняли ряд важных законов," - сделал запись в своем телеграмм-канале губернатор Игорь Бабушкин.

Один из основных вопросов, рассмотренных астраханскими депутатами, был вопрос обманутых дольщиков, в том числе тех, кто 18 лет назад вложил свои средства в строительство многоквартирного дома по адресу: ул. Студенческая, 7.

"С дольщиками этого дома я встречался неоднократно, однако, в силу юридических особенностей, они не попадают под действие закона о выплатах. Дело в том, что участники долевого строительства в судебном порядке признали за собой долю в праве собственности на данный проблемный объект. Это делает автоматически невозможным получение средств по ней. Достроить объект, который все эти годы был незаконсервированным, нельзя с технической точки зрения, поэтому и привлечь инвестора к достройке не получится", - пояснил губернатор.

игорь бабушкин(2023)|Фото: t.me/babushkin30

И вот сегодня Астраханская областная дума приняла уникальный для России документ, касающийся тех граждан, выплаты которым ранее были невозможны в принципе.

"Специально для граждан, попавших в аналогичную жизненную ситуацию, мы разработали отдельный нормативно-правовой акт, который предусматривает им выплату. Общая сумма компенсации составит, по предварительным расчетам, около 340 миллионов рублей, но поскольку данная мера имеет заявительный порядок, размер необходимых средств может измениться. Это позволяет нам помочь гражданам, попавшим в неприятную ситуацию по вине недобросовестного застройщика, признанного банкротом", - сообщил Игорь Бабушкин.

дума астраханской области(2023)|Фото: t.me/babushkin30

Отметим, что данный региональный закон, принятый по инициативе губернатора Астраханской области, является первым прецедентом в стране. И чтобы уникальный документ реально работал, в бюджете региона будут предусмотрены суммы на выплаты гражданам.

Губернатор также поблагодарил региональных парламентариев за поддержку его предложения по увеличению финансирования системы скорой медицинской помощи. По предварительным расчетам, размер дополнительных вложений в данное направление составит 77 миллионов рублей, которые пойдут в том числе на зарплату сотрудников скорой помощи.

Теги: игорь бабушкин, обманутые дольщики, дума астраханской области, компенсации


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