Жителям Среднего Урала запретили пользоваться беспилотниками

В Свердловской области с целью обезопасить жителей региона и объекты критической инфраструктуры ввели запрет на использование воздушных беспилотников. Ограничения будут действовать до снятия федеральными властями в регионе особого режима реагирования на возникающие угрозы, сообщает департамент информполитики.

До этого момента беспилотники могут использовать только правоохранительные органы, исполнительные органы государственной власти региона и органы местного самоуправления, подведомственные им организации, а также предприятия, выполняющие гособоронзаказ.

Напомним, Средний Урал вошел в число регионов, где введен уровень базовой готовности в октябре 2022 года. В его рамках осуществляется усиленный режим охраны общественного порядка и важных объектов.

Ограничения на использование беспилотников действует с сегодняшнего дня.