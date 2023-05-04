Жителей Челябинска предупредили о дымке и запахе гари из-за ландшафтных пожаров

В Челябинске и некоторых районах области может наблюдаться образование дымки и ощущаться запах гари из-за ландшафтных пожаров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

Пожары возникли в пределах города и округе. Сейчас проводится комплекс мер по их тушению и предотвращению. Ситуация находится на постоянном контроле специализированных служб.

Промышленные предприятия города получили уведомления для выполнения мероприятий по дополнительному снижению негативного воздействия на атмосферный воздух. Южноуральцам напомнили о полном запрете разведения любого вида огня, а также посещения лесов и природных территорий.