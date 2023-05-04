Состав ХК "Автомобилист" пополнил еще один игрок-рекордсмен

Еще одним новичком ХК "Автомобилист" стал 28-летний российский защитник Кирилл Воробьев.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, с хоккеистом заключен односторонний контракт до 30 апреля 2025 года. Последние сезоны игрок провел в составе "Нефтехимика". В Нижнекамске он был капитаном команды и отметился необычным достижением: установил новый рекорд КХЛ по заблокированным броскам за один сезон.

В чемпионате-2022/23 на его счету 192 блокшота в "регулярке" и 18 – в плей-офф Кубка Гагарина. Также в активе Воробьева есть и результативные действия в атаке – 14 (5+9) очков в 69 играх. А показатель полезности защитника составил +10.

Всего в "Нефтехимике" Кирилл Воробьев провел три сезона. Он сыграл 145 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ и Кубке Гагарина, в которых набрал 21 (9+12) очко.

Напомним, на этой неделе "Автомобилист" подписал форварда "Трактора" Алексея Бывальцева, в активе которого также есть необычный рекорд.