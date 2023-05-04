В Новосибирской области от свинокомплекса требуют компенсацию в 3 миллиарда за экоущерб

В Новосибирской области прокуратура направила иски о возмещении ущерба природе почти на 3 млрд руб. Речь идет о требованиях по уголовному делу против бывшего гендиректора свинокомплекса АО "Кудряшовское" (входит в "Сибагро") Владимира Гавриленко.

По версии следствия, в конце апреля 2022 г. глава предприятия захотел уменьшить производственные затраты под видом удобрения почв, что незаконно. Он дал указание подчиненному работнику перенести необеззараженные отходы животноводства на земельные участки в Колыванском районе Новосибирской области, пишет "Интерфакс". В результате произошло загрязнение земель и поверхностных вод реки Амба вредными продуктами хозяйственной деятельности, а также уничтожение лесных насаждений и гибель водных биоресурсов.

Уголовное дело топ-менеджера направлено в Колыванский районный суд.