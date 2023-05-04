04 Мая 2023
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Экономика В России
Фото:kremlin.ru

Путин и Решетников в Кремле обсудили, как все плохо с инфляцией у недружественных стран

Владимир Путин впервые после сообщений об атаке беспилотников на Кремль провел встречу в своей столичной резиденции – с министром экономического развития России Максимом Решетниковым.

Одной из тем разговора стала ситуация в экономике недружественных государств, за которой президент страны пристально следит.

По словам Решетникова, многие страны преодолевали ковид очень крупными заимствованиями, что привело к разгону инфляции.

Путин добавил, что теперь эти страны предпочитают об этом не говорить.

Министр подхватил: он считает, что за это неизбежно придется расплачиваться, потому что в условиях роста ставок высоким оказывается и уровень долга, и не реагировать на инфляцию тоже нельзя.

Конечно, эти вызовы так или иначе влияют и на нас, признал министр, но с удовлетворением отметил: "мы совсем в другой ситуации находимся", поскольку у нас в разы ниже уровень госдолга и существенно ниже инфляция.

"Я смотрю, на март – 3,5 [процента в России], в Германии – 7,4, в еврозоне в целом– 6,9, во Франции – 5,7, в США – 5", – порадовался Путин.

Решетников усилил эффект: 3,5% было в марте, а уже в апреле, по недельным данным, 2,6% год к году.

Теги: кремль, владимир путин, максим решетников, инфляция


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