Жительница Первоуральска засудила ветклинику из-за смерти питомца

В Первоуральске ветеринарная клиника вернула клиентке деньги за некачественно оказанные услуги. Для этого пришлось обращаться в суд.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, из-за внезапного ухудшения здоровья кошки женщина обратилась в ветклинику, где после осмотра животного специалист поставил диагноз "наличие инородного тела в кишечнике". Владелица дала согласие на операцию своему питомцу, однако после нее инородное тело так и не обнаружили.

Тогда был поставлен новый диагноз – "отравление". Анализ крови при этом не проводился, кошка была оставлена в клинике для наблюдения. Через несколько дней ее состояние ухудшилось, а позже, после назначенного доктором лечения в домашних условиях, животного не стало.

Владелица направила клинике заявление о возврате денег за некачественные ветеринарные услуги, но письмо вернулось отправителю. Тогда женщина обратилась в консультационный пункт в Первоуральске за правовой помощью. Специалисты помогли в составлении иска в суд. Была проведена судебная экспертиза, которая подтвердила обоснованность требований потребителя.

В итоге стороны договорились решить спор заключением мирового соглашения. Клиника вернула уплаченные по договору деньги, расходы на оказание юридических услуг, почтовые расходы, расходы на приобретение лекарств, на кремацию кошки, неустойку и моральный вред – всего 20 тысяч рублей. Решением мирового судьи дело было прекращено.