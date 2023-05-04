В Тюменской области очевидцы засняли верховой пожар в селе Абатское

В Тюменской области очевидцы засняли верховой пожар в селе Абатское, передает корреспондент Накануне.RU.

Видеоролик опубликован в социальных сетях.

"Огонь выше крыши", - эмоционально комментирует мужчина за кадром.

Пожар пришел в село с 353-его километра федеральной автодороги Тюмень - Омск в Абатском районе. Напомним, у грузового автомобиля Volvo, который двигался в сторону Тюмени, загорелся полуприцеп, огонь перекинулся на сухую траву. По траве, через болота пламя добралось до поселения.

В администрации района сообщают, что сгорело пять хозяйственных построек, но жилые дома не повреждены.