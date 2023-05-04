04 Мая 2023
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Политика За рубежом
Фото: Alastair Grant / WPA Pool / Getty Images

Ямайка может выйти из британского Содружества наций уже в 2024 году

Ямайка собирается провести референдум о выходе из состава Содружества наций – формального объединения бывших колоний Великобритании, которое, тем не менее, делает островное государство частью королевства, а главой Ямайки формально признается британский монарх.

Референдум может состояться уже в 2024 году. Власти задумываются о республиканской форме правления с президентом. Такое заявление в интервью Sky News сделала министр юстиции Ямайки Марлен Малаху Форте. Интервью вышло накануне коронации Карла III, нового британского монарха.

"Ямайка собирается написать новую конституцию… которая разорвет связи с монархом как главой нашего государства. <…> Время пришло. Ямайка в руках Ямайки. Мы должны сделать это", - заявила Форте.

По словам Форте, проект референдума требует еще ряда согласований, одобрения парламента и т.д., тем не менее, законопроект готовится к внесению на рассмотрение уже в мае, после коронации.

Министр также объяснила, почему референдум не проводился при Елизавете II: "Многие ямайцы испытывали теплую привязанность и отождествляли себя с периодом правления королевы Елизаветы II. Когда Ямайка стала независимой, королева Елизавета уже была на троне". Она добавила: "Но они не отождествляют себя с королем Карлом. Он настолько чужой, насколько это возможно для нас".

Ямайка провозгласила независимость от Великобритании в 1962 году.

Теги: ямайка, великобритания, карл iii, независимость, республика,


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