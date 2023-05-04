Помощь Беглова привела к миллионным убыткам на государственных комбинатах школьного питания Петербурга

Предприятия социального питания Санкт-Петербурга отчитались о финансовых результатах за непростой 2022 год. Для помощи отрасли губернатор Александр Беглов вводил специальные меры поддержки, что привело к повышению тарифов на школьное питание вдвое. Тем не менее, из 9 оставшихся государственных комбинатов 5 оказались нерентабельны, остальные также понесли серьёзные убытки. В то же время многочисленные частные предприятия, обслуживающие соцучреждения города, не только не понесли убытков, но поставили собственные рекорды прибыльности.

Конкуренция «по-чёрному»

Самые серьёзные убытки понёс «Комбинат социального питания Красносельского района», он ушёл в минус на 29 миллионов рублей. Ещё недавно он являлся одним из последних госкомбинатов, успешно соперничавших с частными компаниями на рынке. Вероятно, это и сыграло ключевую роль в судьбе предприятия.

В 2020-2021 годах «КСП Красносельского района» существенно потеснил двух лидеров рынка – «Артис-Детское питание» в Пушкинском районе и «Фирму Флоридан» в Василеостровском районе. Как установила Федеральная антимонопольная служба, своего лидерства эти компании добились за счёт организации картельных сговоров как друг с другом, так и с иными компаниями.

Немаловажную роль в их успехе сыграла и принадлежность «Фирмы Флоридан» семье экс-главы Управления социального питания Натальи Петровой, уволившейся после скандальной проверки её ведомства Контрольно-счётной палатой. Кроме того, в «Фирме Флоридан» длительное время работала невестка Александра Захватова - ближайшего друга и спецпредставителя губернатора Александра Беглова.

После успешного конкурирования «КСП Красносельского района» в торгах с участием «Фирмы Флоридан» и «Артис-Детское питание» комбинат подвергся информационным атакам в СМИ, а также массовым проверкам надзорными органами. Эпилогом стало увольнение в 2022 году гендиректора Леонида Мишурова.

Его место заняла Елена Мищенко, ранее владевшая полулегальным рестораном «ТерраКот», располагавшимся прямо в здании администрации Московского района. Незаконно получить помещение под ресторан ей помогла замглавы Управления соцпитания Наталья Валентиновна Петрова, тёзка экс-главы Управления соцпитания Натальи Александровны Петровой. Вскоре, судя по финансовым результатам 2022 года, на счету дуэта Петрова-Мищенко может появиться ещё один банкрот, на этот раз в лице «КСП Красносельского района».

Внушительную убыточность продемонстрировал и «Комбинат социального Василеостровского района», став сопутствующей жертвой противостояния «КСП Красносельского района» и «Фирмы Флоридан». Ещё в 2018 году Федеральная антимонопольная служба установила, что «Фирма Флоридан» незаконно использовала «КСП Василеостровского района» для обслуживания своих контрактов. Вскоре своего места лишилась гендиректор комбината Ольга Костенюк, но без работы она пробыла не долго, почти сразу получив место гендиректора «Фирмы Флоридан».

В 2022 году на «КСП Василеостровского района» сменилось сразу два гендиректора. Сперва пост занял некий Сергей Филиппов, ранее никакого отношения к соцпиту не имевший, а затем должность досталась Юлии Щербаковой. СМИ связывают её с бывшей главой Центрального района Марией Щербаковой. Под началом именно Щербаковой получили карьерный старт ныне действующий глава Управления социального питания Алёна Мироненко и уже упомянутая её заместительница Наталья Петрова. Кроме того, Мария Щербакова является близкой подругой Людмилы Косткиной, бывшего вице-губернатора по социальной политике, в том числе по социальному питанию.

Избирательная помощь

Среди убыточных государственных комбинатов также оказались «КСП «Парголово» с убытком в 8,8 миллиона рублей, комбинат «Трапеза», вытесненный «Фирмой Флоридан» из Петроградского района, с убытком 3,4 миллиона, и второй год подряд работающий себе в убыток «КСП Колпинского района» с минусом в 2 миллиона рублей.

В плюс вышло только четыре городских комбината – «Комбинат питания «Кировский», «Столовая №14», «КСП «Охта» и «КСП «Волна». В совокупности они заработали 9 миллионов рублей. Результат безусловно положительный. Но годом ранее эти же комбинаты заработали почти 112 миллионов рублей.

Столь неприглядные показатели можно было бы списать на введение международных санкций и их последствия, но в марте прошлого года для поддержки сектора губернатор Александр Беглов ввёл ряд специальных мер. Например, были проиндексированы цены контрактов, что привело к повышению тарифов на школьное питание сразу на 35%. Всего по итогам года тарифы выросли почти вдвое.

Меры, вероятно, оказались избыточными, так как по итогам 2022 года частные поставщики соцпита отчитались о рекордных прибылях, о чём СМИ ранее подробно рассказывали. Даже «Фирма Флоридан», ссылавшаяся в судах с ФАС на якобы тяжёлое финансовое положение, получила 10 миллионов рублей чистой прибыли.

По какой причине государственные комбинаты, находящиеся под контролем Комитета имущественных отношений и Управления социального питания, понесли убытки, а частные компании отчитались о сверхприбылях, достоверно не известно. Речь может идти о неравномерном распределении губернаторской помощи.

Глава Управления соцпитания Алёна Мироненко прямо заявляла, что индексировать стоимость контрактов будут неравномерно. Меньше всего помощи должны были получить компании, прибегавшие к занижению цен на торгах.

«При заключении госконтрактов операторы питания сами оценивали коммерческие риски. Кто-то шел на снижение в 5%, а кто-то на 50%. Когда бизнес такие цены ставил, он брал на себя некий пул ответственности за то, что он накормит при таком падении. Если ты сильно падал при заключении цены контракта, то сейчас у тебя увеличение стоимости продуктов будет с применением этого коэффициента. Например, стоили огурцы 100 рублей, стали стоить 120, если ты падал на 50%, значит, в твоем случае они будут стоить не 120, а 60 рублей. Кто снижался сильнее всего, у тех будет минимальное повышение», - заявляла Мироненко.

Однако к демпингу цен прибегают именно частные компании. Но, как показывают итоги минувшего финансового года, лучше всего его пережили именно они. Не исключено, что индексация контрактов могла проводиться и по иным принципам, нежели обозначила Мироненко. Это объяснило бы, по какой причине находящиеся в одинаковых условиях частные и государственные компании показали столь разные результаты.

Что интересно, в интервью «Фонтанке» владелец одной из компаний, пожелавший остаться неизвестным, год назад указывал на проблемность выбранного Смольным подхода к распределению помощи. В пример он приводил Ленинградскую область, где все контракты проиндексировали на единые 8% для всех.

«Должен быть единый индекс. Я опустился на 30%, а кто-то на 10% — какая разница? Например, в области решили четко — 8% все контракты, это мало и плохо. Но это хотя бы решение», - приводила слова бизнесмена «Фонтанка».

На сегодняшний день о массовых убытках комбинатов соцпита Ленобласти не сообщается. В Петербурге же уже видно, как разоряются немногие оставшиеся городские комбинаты. Уже в обозримом будущем рынок объёмом порядка 30 миллиардов рублей может перейти полностью в руки частников.