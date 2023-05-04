Baza: Атаковавшие Кремль беспилотники были замечены еще в Подмосковье

04 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Фильм "Вызов" — новый киноуспех

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Москва Московская область
Фото: telegram-канал Владимира Соловьева, скриншот

Baza: Атаковавшие Кремль беспилотники были замечены еще в Подмосковье

Беспилотники, которые в ночь на 3 мая атаковали Кремль, жители заметили еще в Московской области, пишет Baza со ссылкой на источники.

По данным Telegram-канала, дроны летели в Подмосковье на сверхнизкой высоте. Об их обнаружении в правоохранительные органы сообщали и местные жители. Однако в экстренных службах сочли сообщения "очередным эпизодом истерии с дронами" и "не отработали заявки как положено".

Только когда БПЛА уже перелетели МКАД и направились к центру города, силовики стали докладывать о БПЛА начальству. "Моментальной реакции" сверху не последовало из-за позднего времени и майских праздников, пояснил источник.

В итоге беспилотники успешно долетели до Кремля с разницей в 16 минут.

Напомним, в ночь на 3 мая Украина попыталась нанести удар по Кремлю. Два беспилотника действиями военных были выведены из строя.

В Кремле расценивают атаку беспилотников как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ и заявили, что российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным.

При этом Киев отрицает причастность к атаке беспилотника на Кремль. Телеканал CNN со ссылкой на чиновника американской администрации передал, что США не получали заранее предупреждения об атаке БПЛА на Кремль. По словам источника, в Вашингтоне пытаются разобраться, что произошло.

Теги: беспилотники, кремль, подмосковье


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети