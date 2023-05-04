Baza: Атаковавшие Кремль беспилотники были замечены еще в Подмосковье

Беспилотники, которые в ночь на 3 мая атаковали Кремль, жители заметили еще в Московской области, пишет Baza со ссылкой на источники.

По данным Telegram-канала, дроны летели в Подмосковье на сверхнизкой высоте. Об их обнаружении в правоохранительные органы сообщали и местные жители. Однако в экстренных службах сочли сообщения "очередным эпизодом истерии с дронами" и "не отработали заявки как положено".

Только когда БПЛА уже перелетели МКАД и направились к центру города, силовики стали докладывать о БПЛА начальству. "Моментальной реакции" сверху не последовало из-за позднего времени и майских праздников, пояснил источник.

В итоге беспилотники успешно долетели до Кремля с разницей в 16 минут.

Напомним, в ночь на 3 мая Украина попыталась нанести удар по Кремлю. Два беспилотника действиями военных были выведены из строя.

В Кремле расценивают атаку беспилотников как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ и заявили, что российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным.

При этом Киев отрицает причастность к атаке беспилотника на Кремль. Телеканал CNN со ссылкой на чиновника американской администрации передал, что США не получали заранее предупреждения об атаке БПЛА на Кремль. По словам источника, в Вашингтоне пытаются разобраться, что произошло.