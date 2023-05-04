Суд снял арест с акций нефтегазовой компании Коломойского

Печерский районный суд Киева суд снял арест с акций нефтегазодобывающей компании "Укрнефтебурение" (УНБ), принадлежащей бизнесмену Игорю Коломойскому и его партнерам.

Постановление следственного судьи обжалованию не подлежит, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что "в ближайшее время со своим имуществом в Крыму расстанутся Ринат Ахметов (ЧАО "Новокраматорский машиностроительный завод", ОАО "Центральный горно-обогатительный комбинат", включая имущество пансионата "Горняк", ПАО "Харьковский машиностроительный завод "Свет шахтера"), Игорь Коломойский (ООО "ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК") и его дочь Анжелика Коломойская, которая владеет ООО "Энвил", Арсений Яценюк, владеющий ООО "СКАЙ ПЛАЗА" (известно крымчанам как кинотеатр "Сатурн IMAX"). Он также привел еще несколько фамилий менее известных людей.