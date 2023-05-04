04 Мая 2023
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Спорт Свердловская область В России
Фото: пресс-служба ФК &quot;Урал&quot;

Назначены дата и время матча "Краснодар" – "Урал" за выход в Суперфинал Кубка России

Стала известна точная дата матча "Краснодар" – "Урал" в рамках финала Пути регионов Кубка России по футболу.

Как сообщается сегодня на официальном сайте краснодарской команды, игра состоится 17 мая. Стартовый свисток прозвучит в 19:30. Встреча пройдет на стадионе ФК "Краснодар".

Напомним, накануне "Урал" уступил в Екатеринбурге московскому ЦСКА в финале Пути РПЛ. "Армейцы" сыграют в Суперфинале Кубка России, а "Урал" попробует пробиться к решающему матчу через финал Пути регионов.

"Краснодар", в свою очередь, в среду дома одолел по пенальти тольяттинский "Акрон". Основное время закончилось нулевой ничьей, а в серии 11-метровых сильнее оказались хозяева поля – 4:2.

Победитель пары "Краснодар" – "Урал" сыграет в Суперфинале Кубка против ЦСКА. Матч состоится 11 июня на стадионе "Лужники" в Москве.

Теги: Краснодар, Урал, дата, матч


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