Жителям Нижнего Тагила запретили посещать лес из-за риска возникновения пожара

В рамках особого противопожарного режима администрация Нижнего Тагила ввела дополнительные меры пожарной безопасности. Теперь жителям города запрещено ходить в лес. Исключением являются те, чья работа предусматривает охрану лесов, их защиту и воспроизводство.

Изменения в постановлении действуют с 3 мая. В остальном документ остался прежним: горожанам запрещено использовать открытый огонь, сжигать мусор и сухую траву и проводить пожароопасные работы.

Напомним, сегодня стало известно, что специалистам удалось ликвидировать лесной пожар в природном парке "Оленьи ручьи", который возник, предположительно, по вине туристов. Всего же за минувшие сутки на Среднем Урале было ликвидировано 15 природных пожаров на площади более 200 гектаров. В большинстве случаев их причиной стал человеческий фактор.