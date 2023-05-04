04 Мая 2023
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Армия и ВПК ДНР и ЛНР
Фото: Александр Река / ТАСС

Командир спецназа "Ахмат" опроверг окружение российских военных в Белогоровке

Командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апти Алаудинов опроверг данные об окружении российских бойцов в районе Белогоровки в ЛНР.

По его словам, бойцы спецназа "Ахмат" и 2-го армейского корпуса планомерно продвинулись и находятся, "по сути, на территории Белогоровки", на меловом заводе.

Командир подчеркнул, что заявления украинской стороны об окружении 100 российских военных под Белогровкой не соответствуют действительности.

"Ничего сверхъестественного не происходит, они просто поспешили заявить, что кого-то там окружили", — заявил Алаудинов ТАСС.

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, комментируя Накануне.RU ситуацию на фронте, выразил мнение, что "наступление украинской армии уже, собственно говоря, началось".

Газета The New York Times со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы Пентагона сообщила, что Украина якобы готовится начать контрнаступление против российских войск уже в мае. Ожидается, что операция, скорее всего, будет развернута на южном направлении, в том числе вдоль береговой линии Азовского моря.

Теги: Алаудинов, Белогоровка, российские военные


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