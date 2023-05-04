Глава Челябинска обратилась к горожанам из-за ландшафтных пожаров

Глава Челябинска Наталья Котова обратилась к горожанам из-за ландшафтных пожаров. Она просит соблюдать правила пожарной безопасности и минимизировать разведение костров в предстоящие праздничные выходные.

За два дня в городе произошло сразу несколько крупных пожаров. Вчера произошло возгорание на Университетской набережной рядом с бором, сегодня горел камыш у "Тракторосада-3", крупный пожар ликвидировали на границе с Копейском, где огнем уничтожено несколько дачных домов. горит трава на границе с Сосновским районом, вблизи поселка Федоровка. В большинстве случаев виновником возгораний является человек.

"Убедительно прошу вас минимизировать разжигание костров, особенно в предстоящие праздничные выходные дни. Непотушенная сигарета, мангал, детская шалость со спичками - все это может иметь страшные последствия и является реальной угрозой не только имуществу, но и жизням людей", - подчеркнула мэр города.