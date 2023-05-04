На режиссера Евгению Беркович завели уголовное дело об оправдании терроризма

СМИ сообщили об обысках в связи с возбуждением уголовного дела на театрального режиссера Евгению Беркович. Дело возбуждено по статье об оправдании терроризма, передает ТАСС.

Причиной стал поставленный Беркович спектакль о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехавших в Сирию. Это постановка "Финист Ясный Сокол" (проект независимого театра "Дочери СОСО"). Спектакль вышел в 2020 году и был номинирован на премию "Золотая маска" в четырех категориях, в двух из них – лучшая работа художника по костюмам и лучшая работа драматурга – стал лауреатом.