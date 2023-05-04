В Подмосковье попрощались с модельером Зайцевым

В подмосковном Щелкове в Соборе Троицы Живоначальной завершилась церемония прощания с модельером Вячеславом Зайцевым.

На церемонию в храме собрались около 1 тыс. человек. Проститься с Зайцевым пришли родные, коллеги, друзья, в том числе сын Егор, стилист Сергей Зверев, артисты Надежда Бабкина, Бедрос Киркоров, член-корреспондент Российской академии художеств (РАХ), президент благотворительного фонда "Русский силуэт", модель Татьяна Михалкова, актер Авангард Леонтьев и другие, пишет ТАСС. Участники церемонии сообщили, что Зайцев любил этот собор, его тут часто видели местные жители. Работник собора рассказал, что было принято решение отпевать кутюрье в красной одежде.

Напомним, о смерти Зайцева стало известно 30 апреля. Ему было 85 лет. Вскоре, 2 мая, в возрасте 59 лет умер коллега Зайцева Валентин Юдашкин.