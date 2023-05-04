04 Мая 2023
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Фото: Накануне.RU

В Тобольске в детском саду погиб ребенок

В Тобольске в детском саду погиб ребенок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Тело без признаков насильственной смерти было обнаружено сегодня утром во время прогулки, в детском игровом домике, расположенном на площадке. Следователи возбудили уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) сотрудников дошкольного образовательного учреждения. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, допрашиваются сотрудники детского сада, родные и близкие ребенка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В прокуратуре сообщили подробности: погибшая трехлетняя девочка. Прокурор области Владислав Московских взял на контроль расследование уголовного дела.

Теги: девочка, ребенок, детский сад


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