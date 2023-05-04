04 Мая 2023
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Общество Москва
Фото: официальный сайт Роскомнадзора

СМИ: Подведомственный Роскомнадзору ФГУП оштрафовали за утечку базы данных сотрудников

"Главный радиочастотный центр", находящийся в ведении Роскомнадзора, оштрафован за утечку базы данных сотрудников, передает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти". Решение принял мировой суд Симоновского района Москвы.

ФГУП ГРЧ занимается техническим аспектом надзора. Например, на его базе создается система "Окулус", которая должна искать запрещенный контент – от порноизображений до призывов к массовым беспорядкам. В том числе центр занимается и мониторингом утечек персональных данных.

Теги: фгуп, главный радиочастотный центр, роскомнадзор, утечка, база данных


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