СМИ: Подведомственный Роскомнадзору ФГУП оштрафовали за утечку базы данных сотрудников

"Главный радиочастотный центр", находящийся в ведении Роскомнадзора, оштрафован за утечку базы данных сотрудников, передает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти". Решение принял мировой суд Симоновского района Москвы.

ФГУП ГРЧ занимается техническим аспектом надзора. Например, на его базе создается система "Окулус", которая должна искать запрещенный контент – от порноизображений до призывов к массовым беспорядкам. В том числе центр занимается и мониторингом утечек персональных данных.