В МЧС предупредили свердловчан об аномальной майской жаре

На Среднем Урале ожидается аномальная для начала мая жара. В МЧС выступили с предупреждением.

По данным синоптиков, с 5 по 8 мая в отдельных районах Свердловской области ожидаются аномально жаркая погода, а также высокая и чрезвычайная пожарная опасность в лесах. При этом прогнозируется ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, на время жары лучше всего остаться дома. В течение дня рекомендуется держать закрытыми окна, особенно если они выходят на солнечную сторону. Ночью, когда температура воздуха на улице ниже, чем в помещении, окна можно приоткрыть.

"Не оставляйте детей и животных в припаркованных транспортных средствах даже на непродолжительное время. Прежде чем садиться в машину, стоявшую на солнце, отройте все окна и двери и при возможности включите кондиционер", - советуют в ведомстве.

Кроме этого, в период сильной жары возможно осложнение пожароопасной обстановки. В Свердловской области действует особый противопожарный режим, который полностью запрещает любые действия с открытым огнем. Поэтому лучше отказаться от выходов в лесную зону, использования открытого огня и разведения костров.

Напомним, сегодня было объявлено, что уральские природные парки не будут закрывать для посещения из-за охвативших регион пожаров.