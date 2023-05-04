В Магнитогорске бывшего бухгалтера частного медцентра осудят за присвоение

В Магнитогорске будут судить бывшего бухгалтера Центра семейной медицины за присвоение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемая в 2021 г. похитила денежные средства организации под видом возвратов денежных средств клиентам за якобы неоказанные медицинские услуги. Она, зная, что клиент оплатил в полном объеме оказанные медицинские услуги на сумму свыше 65 тыс. рублей, подготовила документы для возврата денежных средств на общую сумму 42 тыс. рублей. Деньги перечислила на свою карту.

Также она похитила свыше 168 тыс. рублей еще у семи клиентов. Материальный ущерб обвиняемая уже возместила.