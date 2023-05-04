04 Мая 2023
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Образование В России
Фото предоставлено компанией &quot;Газпромнефть-Ямал&quot;

С нового учебного года в российских школах вводится единая система профориентации

С нового учебного года в школах будет внедрена единая система профориентации школьников, которая получила название "профориентационный минимум". Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами Правительства РФ, которое прошло в формате видеоконференции.
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По его словам, система будет работать с 6 класса. Планируется совместно с предприятиями открыть в школах профильные предпрофессиональные классы. Появятся программы профессионального обучения. Планируется тиражировать опыт, когда школьники проходят обучение в колледжах и на предприятиях. И могут получить свидетельство о профессии.

Профориентации посвящен и отдельный раздел в части воспитательной работы. Это экскурсии на производство, тематические выставки, дни открытых дверей в колледжах и вузах. Планируется и взаимодействие с родителями. В графике каждой школы будет стоять не менее двух родительских собраний в год на эту тему. Все методические материалы подготовлены и направлены в регионы, сообщил Кравцов.

Глава городского родительского комитета Санкт-Петербурга, школьный учитель информатики Михаил Богданов считает профориентацию с 6 класса бессмысленной - в этом возрасте школьники к ней еще абсолютно не готовы. К тому же на учителей повесят дополнительную обязанность.

"Что значит "учителя будут проводить регулярные профориентационные собрания с родителями"? Что можно говорить два раза в год на эту тему? И почему учителя это должны делать? Непрофильная деятельность, которой он хочет нагрузить учителей, не смущает министра?" - задает вопрос Богданов.

Теги: школа, образование, профориентация


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