Грузовик с боеприпасами столкнулся с топливной цистерной в Нижегородской области

В Нижегородской области грузовик, перевозящий боеприпасы, врезался в цистерну с топливом, сообщает Baza.

Авария произошла 3 мая. Машины с опасными грузами столкнулись в районе села Мячково на трассе М7.

По предварительным данным, водитель фуры не справился с управлением и задел грузовик с цистерной, пишет Telegram-канал.

Разлива топлива удалось избежать. Однако в результате ДТП боеприпасы рассыпались по трассе.

В апреле зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-400 перевернулся под Тулой. Сообщалось, что водитель не справился с управлением и вылетел в кювет.