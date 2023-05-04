ВШЭ: Высшее образование в России стало нормой, его хотят почти все

В представлении населения высшее образование стало не просто правом, а социальной нормой. Такой вывод содержится в Мониторинге экономики образования от НИУ ВШЭ.

Почти 80% опрошенных россиян хотят, чтобы их дети получили диплом о высшем образовании. Можно говорить о фактически всеобщем запросе населения на высшее образование, отмечают в ВШЭ. И этот запрос опирается на фундаментальные экономические преимущества: по сравнению с выпускниками средней школы выпускники вузов получают до 40% больше.

"Наличие диплома вуза воспринимается как самоценность, атрибут статусности и успешности", - говорится в отчете.

Причем у всех групп населения мотивация к обучению детей в вузе схожа: главный резон – это получение хорошо оплачиваемой работы. Ее называют две трети опрошенных.

Что касается барьеров для получения высшего образования, то почти 60% респондентов считают ключевым барьером высокие затраты. Для 40% семей одновременно актуальна недостаточная обеспеченность престижных университетов бюджетными местами.

Около 90% родителей с высшим образованием хотят, чтобы их дети после 11 класса тоже пошли в вуз. Более 90% родителей студентов хотят, чтобы их дети после бакалавриата пошли в магистратуру.

"По мере того как высшее образование – бакалавриат – становится массовым, его относительная ценность и позиционная сила сокращаются", - делается вывод.

Сегодня в 10 класс переходят примерно половина выпускников 9 класса школы. Этот показатель снижался последние тридцать лет, а число мест в вузах увеличивалось. Однако за последнее десятилетие процесс стабилизировался. Подавляющее большинство окончивших старшую школу приходят в вузы. То есть

для старшеклассников и их родителей наиболее актуальным предметом конкуренции становятся не столько места в вузах, сколько разное качество высшего образования, заключают эксперты ВШЭ.

Ранее член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, профессор ряда вузов Алексей Савватеев заявил, что высшего образования как системы в России уже нет, остались лишь несколько отдельных сильных вузов.