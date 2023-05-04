04 Мая 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Пермякам прислали уведомления о запрете разведения огня в Тюменской области

Жители Перми сообщили, что им на телефон приходят предупреждения с уведомлениями о сухой погоде в Тюменской области.

Скриншот одного из таких сообщений публикует telegram-канал Properm.ru.

"Внимание! В Тюменской области установилась сухая безветренная погода. Запрещено разведение открытого огня и проведение огневых работ", - говорится в сообщении.

По данным канала, сообщения приходят от системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В последний раз рассылка поступала во времена активного распространения новой коронавирусной инфекции.

При этом, в Прикамье тоже действуют противопожарные ограничения. Так, в регионе до 7 мая ввели ограничение на посещение лесов на территории Закамского, Пермского, Лысьвенского, Осинского, Кунгурского, Кишертского, Куединского, Чайковского лесничеств в связи с установлением четвертого класса пожарной опасности – высокая пожарная опасность.

Теги: уведомление, система предупреждения и ликвидации ЧС


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