04 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Крестовоздвиженский храм

Организаторы "Атмофест" решились на создание одного из крупнейших парков в Нижних Сергах

Организаторы фестиваля ландшафтного искусства "Атмофест", который уже несколько лет сооружает в центре Екатеринбурга волшебные сады, решили создать в Нижних Сергах один из крупнейших парков в городе. Площадь зеленого пространства составит 3,5 тыс. кв.м.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской компании "Территория ландшафтных решений "Urban Green", парк расположится возле Крестовоздвиженского храма и станет точкой притяжения для всех местных жителей и туристов. Для этого закупят свыше тысячи разных растений.

Проект парка возле Крестовоздвиженского храма в Нижних Сергах(2023)|Фото: Крестовоздвиженский храм

"Все растения для сада выбирались с учетом сурового и непредсказуемого уральского климата, — рассказывает главный бригадир садовых работ "Urban Green" Олеся Зонова. — Зимой и ранней весной, когда не хватает зелени, радовать глаз будут хвойные деревья и кустарники: ели, можжевельники, микробиота, сосны. Все остальные растения будут посажены так, чтобы их цветение сменялось одно за другим: яблони, сирень, пионы, спиреи, розы, гортензии. Так сад будет пышным и богатым весь теплый сезон — это будет привлекать внимание людей. Каждый человек, приходя в храм, сможет прогуляться по его территории, насладиться красотой растений, получить духовное и эстетическое удовольствие".

Вместо забора в парке посадят живую изгородь из кизильника, которая подчеркнет доступность пространства для жителей и гостей города. Часть пространства отдадут детям, построив площадку с песочницей и качелями и прикрытой зеленой стеной из кустарников, другую под спокойные прогулки и отдых на скамейках и в беседке. Возле трапезной храма расположится терраса для чаепития. Через перголу, увитую девичьим виноградом посетители парка смогут выйти к сцене, где будут проходить массовые мероприятия.

Проект парка возле Крестовоздвиженского храма в Нижних Сергах(2023)|Фото: Крестовоздвиженский храм

"Мы стремимся сделать из пространства возле нашего храма семейный парк, который будет притягивать и горожан, и туристов. У нашего прихода нет постоянных благотворителей, поэтому все работы по озеленению оплачиваются за счет пожертвований прихожан, жителей города и некоторых компаний, как "Urban Green" - помочь может любой желающий, — говорит настоятель Крестовоздвиженского храма в Нижних Сергах, священник Максим Крылов. — Хочется, чтобы люди приходили сюда с детьми и приятно проводили свободное время. В планах — показывать в парке фильмы и проводить церковные, а также городские мероприятия. После окончания всех работ по благоустройству и озеленению мы обязательно составим план мероприятий на год — прийти к нам со своей задумкой сможет любой горожанин".

В компании отметили, что все проектные и строительные работы будут завершены к осени 2023 года, а озеленением пространства команда займется в следующий весенне-летний период, незадолго до открытия парка. После авторы проекта дадут храму рекомендации по содержанию растений и будут ежесезонно выезжать для ухода за деревьями и цветами.

Теги: Атмофест, Urban Green, парк, Нижние Серги, Крестовоздвиженский храм


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