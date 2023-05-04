Хинштейн предложил Росавиации ввести мораторий на использование беспилотников в России

После предполагаемой атаки на Кремль депутат Госдумы от "Единой России" Александр Хинштейн предложил правительству ввести временный мораторий на использование беспилотников в стране. Исключение составят "государственные нужды", заявил парламентарий. Он направил письма с предложением главе министерства транспорта и главе Росавиации.

Хинштейн предлагает запретить использование не только БПЛА, но и наземных, водных и даже подземных беспилотников.

"Давно говорю о том, что в условиях СВО — беспилотники представляют собой повышенную угрозу. Тем более, что у нас до сих пор отсутствует законодательство, комплексно регулирующее их применение (как и оборот средств противодействия беспилотникам). Считаю, что такие законы необходимо разработать и принять в скорейшем порядке!" – пишет Хинштейн в своем Telegram-канале (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).

"Также очень рассчитываю на скорейшее принятие нашего законопроекта, наделяющего силовые структуры и ведомственные охраны правом пресекать движение беспилотников во всех сферах. Он был внесен в Госдуму месяц назад", - добавил депутат.