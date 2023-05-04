04 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге в два раза вырос спрос на аренду электросамокатов

С началом сезона проката спрос на аренду электросамокатов в Екатеринбурге вырос в два раза. К такому выводу пришли в компании МегаФон, проанализировав данные о скачивании приложений кикшеринга.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МегаФона на Урале, речь идет о сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Примечательно, что такой способ передвижения предпочитает не только молодежь – количество клиентов старше 50 лет за год выросло на треть. Но чаще ездят на самокатах екатеринбуржцы в возрасте от 17 до 25 лет: их доля от общего числа пользователей составляет почти 48%.

При этом Екатеринбург входит в тройку городов с самым большим числом любителей самокатов. По этому показателю столица Урала уверенно опережает другие города-миллионники, отставая лишь от Москвы и Санкт-Петербурга.

Напомним, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поддержал идею об ограничении мест использования электросамокатов. Ранее с таким предложением выступил сенатор Андрей Клишас. Свою инициативу он объяснил тем, что стало слишком много ЧП с участием этого вида транспорта.

Теги: самокаты, аренда, спрос, Екатеринбург


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