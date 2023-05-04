Ландшафтный пожар под Челябинском перекинулся на садовые дома

Под Челябинском вблизи СНТ "Станкостроитель-3" произошел ландшафтный пожар.

Горит трава на площади семь гектаров, огонь перекинулся на два садовых домика и пять надворных построек на площади 40 кв. м. Была угроза распространения огня на другие строения. На месте работают подразделения Челябинского и Копейского пожарно-спасательных гарнизонов, автоцистерны установлены на водоем, четыре трактора проводят дополнительную опашку.

В результате пожар удалось локализовать и снять угрозу распространения огня на садовые домики.