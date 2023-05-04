В Петербурге запретили использование беспилотников

В Петербурге введен запрет на использование беспилотных летательных аппаратов.

Начальник отдела по вопросам безопасности публичных мероприятий городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Александр Равин сообщил журналистам, что причиной такого решения стали требования безопасности, пишет РИА Новости. Ранее источник в авиационных кругах сообщал изданию, что в Петербурге действует временный запрет на полеты беспилотных летательных аппаратов – с конца апреля до 15 мая.

Напомним, в последние несколько дней происходят различные ситуации, связанные с беспилотниками. Например, 3 мая резервуар с нефтепродуктами в поселке Волна Краснодарского края загорелся в результате падения беспилотника. В ночь на 3 мая БПЛА атаковали Кремль.