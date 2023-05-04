Песков сообщил о реакции Путина на атаку дронов по Кремлю

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о реакции Владимира Путина на атаку БПЛА на Кремль.

По словам Пескова, глава государства в сложных, экстремальных ситуациях сохраняет спокойствие и собранность, четко отдает команды.

"Поэтому в этом плане ничего нового не произошло", - цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Также Песков сообщил, что специального обращения президента в свете атаки на Кремль в планах нет. Экстренного заседания Совета Безопасности РФ также не планируется. В пятницу у Путина состоится плановое совещание с постоянными членами СБ, уточнил пресс-секретарь.

Напомним, в ночь на 3 мая Украина попыталась нанести удар по Кремлю. Два беспилотника действиями военных были выведены из строя.

В Кремле расценивают атаку беспилотников как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ и заявили, что российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным.