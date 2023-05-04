Тюменца подозревают в совершении двойного убийства

Житель Тюмени подозревается в совершении двойного убийства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Преступление было совершено минувшей ночью.

По версии следствия, пьяный подозреваемый приревновал свою сожительницу к 48-летнему соседу. Вооружившись топором, он направился к сопернику, который в этот момент пил алкоголь со своим 47-летним гостем. Мужчина нанес несколько ударов сперва сопернику, а затем свидетелю произошедшего. Оба погибли на месте.

Следователем СКР проведен осмотр места происшествия, изъято орудие убийства - топор, допрошены местные жители. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.